Uğur Işılak'tan acı haber geldi! İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn
Hem sanatçı kişiliği hem de karakteriyle herkese örnek olan usta sanatçı Uğur Işılak ve Murat Işılak'ın babası Ahmet Işılak hayatını kaybetti.
Eski AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili ve ses sanatçısı Uğur Işılak'tan üzen bir haber geldi. Usta sanatçı Uğur Işılak'ın babası Ahmet Işılak yaşama gözlerini yumdu. Baba acısıyla sarsılan usta sanatçı ve kardeşi Murat Işılak, İstanbul Pendik Uluçınar Camii'nde babalarını son yolculuğuna uğurladı.
Sanat ve siyaset dünyasını yasa boğan acı haberin ardından Işılak'ın sosyal medya hesabına binlerce başsağlığı mesajı geldi.
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