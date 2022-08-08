Uğur Dündar'ın 'Vatan hainleri'!

Yaşı ilerledikçe köşe yazıları daha da çekilmez hale gelen yerli ve milli olmayan medyanın uğursuz kalemşörü Uğur Dündar bir tuhaf köşe yazısına imza attı. Daha evvel okulda namaz kılan 12-13 yaşındaki çocukları hedef alan Dündar, bu kafa yapısıyla vatan hainliği üzerine konuşmaya yeltendi.

'Artık Adalet ve Kalkınma Partisi”ne oy vermeyeceğim mi diyorsun; vatan hainisin!' diyerek Ak Parti'ye iftira atan Dündar Güneydoğu'da Ak Parti'ye oy verdiği için elektrik direğine bağlanıp katledilen vatandaşları, desteklediği ittifakın bir parçası olan PKK'yı üzmemek için hatırlamadı ya da hatırlamamış olabilir mi sorusunu akıllara getirdi.

Yine aynı küçük üslup ile 'Enflasyondan mı yakınıyorsun; vatan hainisin!' diyen Dündar 90'larda organize ettiği medyanın ekonomide nasıl algı operasyonları gerçekleştirdiğini ve fırlatılan esnaf kasalarını unuttuğu görüldü.