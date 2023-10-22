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Gündem Uğur Dündar'dan Davutoğlu'na Gazze cevabı: İyi ki seçimi kazanmamışlar
Gündem

Uğur Dündar'dan Davutoğlu'na Gazze cevabı: İyi ki seçimi kazanmamışlar

Yeniakit Publisher
2023-10-22 00:47:00 -

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İsrail ve Filistin meselesine yönelik sözlerini eleştiren Uğur Dündar, "İyi ki seçimi kazanmamışlar." yorumunda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Sözcü Tv'de değerlendiren Uğur Dündar, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ağır sözlerle eleştirdi.

Dündar'ın açıklamaları şöyle:

Eski Başbakanlardan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasını dinledim. Sayın Davutoğlu, coğrafyamızda bizi bekleyen tehlikeleri malesef pek fark edememiş gözüküyor. Önce ABD'de ikiz kuleler vuruldu. Sonra Afganistan'ı işgal etti. Irak'ı işgal etti. Sonra da Lübnan ve Suriye'ye sıra geldi. Davutoğlu, Osmanlı'yı yeniden inşa ve ihya edeceğiz dedi. Bir adım daha ileri giderek Şam'a 4 saat içinde gidip Emevi Camii'inde namaz kılacaklarını söyledi. Ancak biz biliyoruz ki eski İsrail Başbakanı Olmert, Suriye'deki tezgahı kendilerinin hazırladığını söyledi. Şimdi ne yapacaktık biz Suriye'de Esad'ı devirip, İhvan ağırlıklı bir oluşum kurulacaktı. Olayın nereye gideceği belliydi. Bu Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçasıydı. Yine ABD'nin desteğiyle bir PKK Devleti kurulmak istendiği ortadaydı. Biz Barış Pınarı ve Zeytin Dalı hareketini yapmasaydık. Oradaki gruplar Doğu Akdeniz'e kadar uzanacaktı. Emperyalizme hizmet eden bir faturanın çıkmasına sebep oldular. Bize milyarlarca dolar maliyet çıktı. Görünürde Hamas ve İsrail çatışması var. İsrail eğer Gazze'de durdurulamazsa orada bir etnik temizlik yapacağı ortada, eğer Gazze boşaltılırsa orada Filistinli kalmaz. Ben sayın Davutoğlu'nun hala Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'one minute' krizinde olduğu gibi dik durmasını beklerdim sözleri tahrik edici ve Türkiye'nin aleyhine bir konuşmadır. Bunu dinledikten sonra iyi ki seçimi kazanmamışlar dedim.

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