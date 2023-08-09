Uğur Dündar'dan Battal İlgezdi'ye Kemal Sunal tepkisi!

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin, 2018 yılında başlattığı Kültür Merkezi projesine Kemal Sunal'ın adını vermekten vazgeçtiği öğrenildi.

Ataşehir Belediyesi, kendi olanaklarıyla Kültür Merkezi’ni tamamlayamayınca, bağışçı Mehmet İnal Aydınoğlu ile mayıs 2019’da protokol imzaladı. Bağışçı, Kültür Merkezi’ne “İnal Aydınoğlu” isminin verilmesini şartını koydu.

İlgezdi, şartlı bağışla ilgili olarak Belediye Meclisi’nden 9 Mayıs 2019 tarihinde karar çıkarttı. Böylelikle, 6 yıl “Kemal Sunal Kültür Merkezi” olarak sunulan proje, İlgezdi’nin bir imzasıyla “İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’ne” dönüştürüldü.

Kemal Sunal'ın Vefa Lisesi'nden arkadaşı gazeteci Uğur Dündar, Oda TV'ye konuştu.

CHP'li İlgezdi'ye tepki gösteren Dündar, "Kemal Sunal’ın adının önce Kültür Merkezi’ne verilmesini sonra silinmesini eleştiriyorum, tepki gösteriyorum. Bu vefasızlık. Adına yapılmış bir saygısızlık bence. Ben de onun vefalı bir arkadaşıyım, yakın arkadaşıyım. O yönden eleştiriyorum." dedi.

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Kaynak: Oda TV