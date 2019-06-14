Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

Sözcü Yazarı Uğur Dündar “FETÖ’ye bilerek yardım etmek” suçlamasıyla yargılanan patronuBurak Akbay’ı aklamak için ünlü bir lokantanın garsonunu kullandı. “Atatürkçülük soslu” yazısında yurtdışına kaçan Burak Akbay’la ilgili anılara yer veren Dündar, garsonun “Sözcü’yi tarih yazacak” dediğini öne sürdü.

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ve bazı gazete çalışanlarına yönelik “FETÖ/PDY’ye hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla açılan davanın bugünkü duruşması için bir yazı kaleme alan Uğur Dündar, patronu Akbay’ı aklamak için döktürdü. Yazısına Atatürkçülük sosu katmayı ihmal etmeyen Dündar, 17/25 Aralık yargı darbesi sürecinde çalıştığı gazetenin FETÖ’nün servis ettiği haberlerle FETÖ’nün amacına hizmet ettiğini ise görmezden geldi.

“Ünlü” gazeteci, “Ünlü balık lokantası

Yazısına patronu Burak Akbay ve babasıyla yaşadığı anıyı şu ifadelerle anlattı:

“Yıl 2012… Şubat ayı…Merhum Ertuğrul Akbay ve tek evlâdı, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'la, Yeşilköy'deki ünlü bir balık lokantasında yemek yeyip, sohbet ediyoruz. Ben o sırada işsizim. Çünkü Aydın Doğan, değerli kardeşim Yılmaz Özdil ile birlikte reytinglerde uçurduğumuz Star TV'yi Ferit Şahenk'e satmış, biz de arkamıza bakmadan istifayı basıp ayrılmışız…”

Entelektüel garson olayı çözmüş

Uğur Dündar, Sözcü gazetesinin iş teklifini nasıl kabul ettiğini anlattığı anısında, ünlü lokantanın süper garsonuna da yer verdi. Garsonun kendisini Sözcü’de çalışma konusunda uyardığını yazan Dündar, uyarı nedenini ise Sözcü’nün Atatürkçülüğü savunduğuna şu ifadelerle bağladı:

“Ülkede korku kol geziyor!.."

Ergenekon, Balyoz, Oda tv gibi kumpas davaları dalga dalga gelen tutuklamalarla devam ediyor.

Korkudan hiç kimse FETÖ'den söz edemiyor!

AKP'liler yargıya çöreklenmiş kumpasçı örgütlenmeyi destekledikleri gibi, Gülen'den FETÖ yerine ‘Hocaefendi', hatta ‘Muhterem Fethullah Hocaefendi' diyerek söz ediyorlar.

Yüksek tirajlı gazetelerden sadece Sözcü, kumpaslara karşı durup, zindana atılan yurtsever, Atatürkçü subaylara, aydınlara, gazetecilere, akademisyenlere ve siyasetçilere sahip çıkıyor.

Sözcü, Türkiye'de ilk kez bu örgüte FETÖ diyen gazete olarak tarihe geçiyor…

Sevgili Burak yemek arasında “Sizin Sözcü'de yazmanızı çok isterim, bize güç katarsınız. Kumpaslarla birlikte mücadele ederiz” diyor.

Prensipte anlaşarak ayrılıyoruz.

Tam arabama binmek üzereyken servisi yapan garson koşarak geliyor.

“Uğur abi seni çok severim. Yanlış anlamazsan sana bir uyarıda bulunmak istiyorum” diyor.

Uyarısının ne oldugunu sorunca, içini döküyor:

“Abi birlikte Arena'yı yaptığınız Nedim Şener'i tutukladıkları günden beri senin de zindana atacaklarını düşünüyor ve korkuyorum. Ne olur Sözcü'de başlama. Çünkü o gazete bu operasyonlara karşı çıkıyor. Atatürkçüleri savunuyor. Eğer sen orada başlarsan hemen alırlar” diyor!..

Gülüyorum.

“Demirden korkan trene binmez kardeşim. Hakikat gecikerek de olsa hedefini bulur, kumpaslar er ya da geç bozulur. Biz Atatürkçülükten, ölürüz de vazgeçmeyiz” deyip ayrılıyorum.”

Garson son noktayı koymuş: Sözcü’yü tarih yazacak

Bugünkü yazısını, Sözcü’nün patronundan iş teklifi aldığı o “ünlü” lokantada yazdığını anlatan Uğur Dündar, 7 yıl önce kendisini uyaran garsonun Sözcü’yü aklayan sözlerini şu satırlarla ifade etti:

“Sözcü'de yedinci yılımın dolduğu dün, okuduğunuz bu satırları aynı lokantada yazdım.

Ve o garson kardeşime “Sen Sözcü'nün FETÖ ile mücadelesi nedeniyle başının derde girmesinden, benim zindana atılmamdan korkuyordun. Ama neler yaşadığımızı görüyorsun.

Sözcü'nün sahibi Burak Akbay, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarlarımız Emin Çölaşan, Necati Doğru, Sözcü web'in Genel Yönetmeni Mustafa Çetin, Yardımcısı Yücel Arı, muhabirler Gökmen Ulu ve eski çalışanlardan Mediha Olgun, FETÖ'ye yardımdan yargılanıyorlar.

Yarın (bugün) duruşmaları var!..” dedim.

Hiç tereddüt etmeden:

“Hakikat hedefine mutlaka ulaşır abi. O gazete FETÖ'ye karşı en büyük mücadeleyi verdi. Bunu tarih yazacak” dedi!..”