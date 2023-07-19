Uğur Dündar Erdoğan'a şapka çıkardı!
Sözcü yazarı Uğur Dündar CHP'li İmamoğlu'nun sızan ihanet toplantısından sonra dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
2023 seçiminde hezimet yaşayan CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'na yönelik darbe girişimi basına sızdı.
Ekrem İmamoğlu yönetiminde aralarında Özgür Özel'in de olduğu CHP'lilerin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme planı yaptıkları zoom toplantısı basına sızdı.
Gündeme bomba gibi düşen toplantı CHP'yi karıştırırken, Sözcü yazarı Uğur Dündar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Dündar mesajında, "Tayyip Bey'i hep eleştirdim eleştireceğim de... Ama şu muhalefeti seçimden bu yana un ufak edişine şapka çıkarıyorum!.." dedi.