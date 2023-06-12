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Medya Uğur Dündar- Enver Aysever-Şaban Sevinç'in Halk TV kavgası!
Medya

Uğur Dündar- Enver Aysever-Şaban Sevinç'in Halk TV kavgası!

Yeniakit Publisher
2023-06-12 20:50:00 -
Uğur Dündar- Enver Aysever-Şaban Sevinç'in Halk TV kavgası!

Sosyal medya bugün Uğur Dündar, Enver Aysever ve Şaban Sevinç'in Halk TV kavgasına şahitlik etti.

Uğur Dündar, Enver Aysever ve Şaban Sevinç arasında herkesin gözü önünde Halk TV ve rant kavgası yaşandı.

Kavga Şaban Sevinç'in İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya ilişkin sözleri ile başladı.

Sevinç Bakan Yerlikaya için, "Ben yeni İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’yı çok sevdim. Twitleri insan kokuyor. Yolu hep açık olsun" dedi.

Enver Aysever, Sevinç'in sözlerini hazmedemeyerek, "O kadar güzel bir dönem ki iyi ki seçim yenilgisi oldu da herkesi anlamaya başladı geniş kesimler. Yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

Şaban Sevinç ise, Enver Aysever’e Halk TV'yi gündeme getirerek şu cevabı verdi: Ben seni Halk TV’de işe alan aynı kişiyim. Merak etme değişmeye niyetim yok.
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Kavgaya Uğur Dündar da girdi!

Uğur Dündar da Şaban Sevinç'in cevabına yorum yağarak Enver Aysever'i hedef aldı: Arkadaş medyaya kendisini sicil amiri (!) olarak atadı ya!!!

Uğur Dündar’ın bu yorumuna sinirlenen Enver Aysever ise "Mehmet Şimşek’e desteğe devam. Aynılar aynı yere sayın Dündar. Ben medyadan çekildim, orası sizin hakkınız, başarıyla yapıyorsunuz ayrıca işinizi. İbretle izliyorum." çıkışını yaptı.

Tartışmanın dozu arttı!

Tartışmanın dozunu arttıran Dündar, Aysever'e, "Medyanın kendisince atanmış yeni sicil amiri Sn. Enver Aysever benim 7 yıl boyunca tek kuruş almadan çalıştığım Halk TV'ye kimin ricasıyla geldiğin, paralarının kimler tarafından nasıl ödendiği hakikaten ibretlik bir durum!.. Şaban Sevinç bir anlatsa da herkes öğrense!.." karşılığını verdi.

Enver Aysever ise Dündar'a, "Sayın Dündar kim tarafından geldiysem lütfen açıklayın, eğer tek kuruş aldıysam Şaban Bey döneminde en adi şerefsizim. Size yakışan açıklamaktır. Buyurun yarın YouTube kanalımda lütfen açıklayın. Ya da bu akşam Sözcü TV'de açıklayın. Aksi halde yalancı olursunuz, asla dilemem. Para meselesine gelince, lütfen tüm mal varlıklarımızı ekranda birlikte açıklayalım. Hesap veremeyen gazeteciliği bıraksın. Hodri meydan. Şaban Bey de dahil olsun, var mısınız? Dilediğiniz yerde halkın huzurunda. (Ben tüm sülalemi açıklayacağım, söz)" dedi.

Aysever'in cevabı karşısında daha da sinirlenen Uğur Dündar, şu ifadeleri kullandı:

Senin Muhatabın Şaban Sevinç. O anlatır kimin ricasıyla Halk TV'ye geldiğini ve sonrasını. Ayrıca ben her yıl devlete kazancımı son kuruşuna kadar beyan edip vergimi veriyorum. Çok şükür bugüne kadar tek kuruş açığım çıkmadı. Sen kimsin ki ben sana hesap vereceğim loser? Yallah!

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