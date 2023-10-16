Uğur Dündar cibiliyetinin gerektirdiği açıklamayı sonunda yaptı: 'Floransa ne kadar bizden değilse, Kudüs de o kadar bizden değildir'

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Müslümanların ilk kıblesi Kudüs hakkında skandal ifade kullandı.

Bir dönemin ana akım medya spikeri olup namaz kılan öğrencileri fişleyen, son dönemde çaptan düşerek marjinal oluşumların ekranlarında boy gösteren Uğur Dündar, rezaletlerini sürdürüyor.

Sözcü gazetesindeki son yazısında Dündar, İslam dünyasının hassasiyetlerinden habersiz olduğunu gözler önüne serdi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (ﷺ) Miraç hadisesinde intikal ettiği mukaddes belde olarak İslam tarihinde mümtaz yere sahip olan Kudüs, Müslümanların ilk kıblesiydi. İşte bu hakikatten kopuk olduğunu yansıtan Uğur Dündar, Kudüs’ün “bizden olmadığını” söyledi.

Dündar, Sözcü’deki “Atatürk’ün Orta Doğu’ya bakış açısını hatırlamanın tam zamanıdır” başlıklı yazısını Falih Rıfkı Atay’ın şu ifadesiyle tamamladı:

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“Floransa ne kadar bizden değilse, Kudüs de o kadar bizden değildir”

AZILI İSLAM KARŞITI

CHP’nin eski milletvekilleri arasında yer alan Falih Rıfkı Atay, “İslamiyet denince aklıma çorap kokusu gelir” sözüyle biliniyor.

DİNDEN DE HABERİ YOK DÜNDEN DE

Uğur Dündar’ın “bizden değil” dediği Kudüs, tam 400 yıl boyunca vatan toprağıydı.

1517’den 1917’ye kadar Osmanlı’nın idaresinde bulunan Kudüs, ecdadın ordusuna çok sayıda asker yetiştirdi. Anadolu evlatlarıyla cephelerde omuz omuza savaşan Kudüslüler, al sancak altında şehit düştü. Osmanlı şehitliklerinde çok sayıda Kudüslü asker bulunuyor.

Kudüs’ten gelerek Çanakkale Cephesi’nde savaşan 53 asker, Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitliklerde yatıyor.

Bu şehitlerden 10’u Gazze bölgesinden gelmişti.