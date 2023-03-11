Ugandalı Yvonne, Sivas’ta “Zeynep” oldu

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte bir ailenin yanında çocuk bakıcısı olarak çalışan 31 yaşındaki Namubiru, ailenin yaşantısından etkilenerek Müslüman olmayı tercih etti.

Kadın için müftülükte ihtida merasimi düzenlendi.

İl Müftü Vekili Muttalip Karataş, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Namubiru'yu, İslamiyet'in temel esasları hakkında bilgilendirdi.

Daha sonra Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olan kadın, Zeynep ismini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karataş, "Allah'ın lütfu ve kendi iradesiyle İslam'ı tercih eden Yvonne Namubiru'yu ve onun Müslüman olmasına vesile olanları tebrik ediyorum. İslam dinini araştırıp özgür iradesiyle Müslüman olan ve Zeynep adını alan Namubiru Hanım, hayatında tertemiz bir sayfa açtı. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

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Karataş, kadına ihtida belgesi ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayını kitaplar takdim etti.