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Aktüel

Uganda'da inşaat halindeki 3 katlı bina çöktü: 9 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-10 20:25:02 -
Uganda'da inşaat halindeki 3 katlı bina çöktü: 9 ölü

ABUJA (AA) - Uganda'nın başkenti Kampala'da inşaat halindeki 3 katlı binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Kampala Polis Sözcü Yardımcısı Luke Owoyesigyere, yerel basına yaptığı açıklamada, Kampala'nın Lukuli-Nanganda bölgesinde inşaat halindeki 3 katlı binanın çöktüğünü belirtti.

Enkaz altındaki 9 kişinin cesedine ulaşıldığını ifade eden Owoyesigyere, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Owoyesigyere, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu vurguladı.

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