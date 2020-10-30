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Aktüel Uganda'da genel seçimi izleyecek sivil inisiyatif yasaklandı
Aktüel

Uganda'da genel seçimi izleyecek sivil inisiyatif yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:16:31 -
Uganda'da genel seçimi izleyecek sivil inisiyatif yasaklandı

İSTANBUL (AA) - Uganda'da gelecek yıl başında yapılacak genel seçimleri takip etmek için kurulan sivil inisiyatife yasak getirildi.

Uganda Sivil Toplum Örgütleri Ulusal Bürosu Basın Sözcüsü Patrick Onen Ezaga, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 60'tan fazla örgütün bir araya gelerek kurduğu Ulusal Seçim İzleme-Uganda İnisiyatifinin yasalara uygun olmadığını belirtti.

Örgüte bağlı çok sayıda sivil toplum kuruluşunun faaliyet izninin bulunmadığını aktaran Ezaga, inisiyatifin tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Şubat 2021'de başkanlık ve Meclis seçimlerinin yapılacağı ülkede, anayasada yapılan değişiklikle 76 yaşındaki Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin tekrar aday olmasının yolu açılmıştı.

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