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Aktüel Uganda, ülkedeki gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle 14 YouTube kanalının kapatılmasını istedi
Aktüel

Uganda, ülkedeki gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle 14 YouTube kanalının kapatılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 19:57:23 -
Uganda, ülkedeki gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle 14 YouTube kanalının kapatılmasını istedi

İSTANBUL (AA) - Afrika ülkesi Uganda'da hükümet, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle 14 YouTube kanalının kapatılmasını talep etti.

Yerel basındaki habere göre, Uganda İletişim Komisyonu (UCC), YouTube kanallarının geçen ay meydana gelen gösterilerle ilgili yanlı yayın yaptığını iddia etti.

Google'a yapılan başvuruyla kapatılması talep edilen kanallar arasında Trending Channel UG, Uganda Yaffe, Uganda News Updates, ve Uganda Empya da bulunuyor.

Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan Ulusal Birlik Platformu Başkanı Robert Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından çıkan olaylarda en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek seçimde 11 başkan adayı yarışacak.

"Bobi Wine" olarak da bilinen pop yıldızı 38 yaşındaki Kyagulanyi, 1986'dan bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

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