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Ufuk Sarıca, Dünya Kupası'ndaki rakipleri değerlendirdi

- A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca:- "(2019 FIBA Dünya Kupası kuraları) ABD ile aynı grupta olmak sıralama açısından bizi zorlayabilecek olsa da ileriki turlar için büyük avantaj sağlayabilir"

17 Mart 2019 Pazar 14:01
Ufuk Sarıca, Dünya Kupası'ndaki rakipleri değerlendirdi


İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye'nin rakiplerini değerlendirdi.

E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile karşılaşacaklarını hatırlatan Sarıca, "İyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum. ABD ile aynı grupta olmak sıralama açısından bizi zorlayabilecek olsa da ileriki turlar için büyük avantaj sağlayabilir. Çekya'yı iyi tanıyoruz. Japonya ise yakından bildiğimiz bir ekip değil." ifadelerini kullandı.

2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediklerini anlatan Sarıca, "Genç ve iyi bir takımız. Takımıma da teknik ekibime de güveniyorum. Bu takımın şampiyonaya renk katıp iyi bir sonuç alabileceğinden eminim. Bu yazı iyi geçirerek şampiyonaya hazır bir şekilde gideceğiz. Hedeflerimizi başaracağımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:01
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. A Milli Erkek Basketbol Takımı
  3. A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca
  4. ABD
  5. Basketbol
  6. Çin
  7. E Grubu

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