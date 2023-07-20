Oyuncu Ufuk Özkan kimdir? Sağlık durumu nasıl?

Ufuk Özkan’ın sağlık durumu nasıl?

Oyuncu Ufuk Özkan son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Özkan söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Son günlerde TV’de, sosyal medyada gösterilenler geçen seneye ait. Karaciğerimle alakalı amonyak zehirlenmesi yaşamıştım tabii diyet vardı abartılı şekilde… Şu an 2’nci evre sirozum. Yarın sağlığımla ilgili tetkikler ve tahlillerden sonra gidişat ile ilgili buralardan bilgi paylaşacağım. Son halim bu şekildedir, yazan arayan herkesle paylaşmak istedim. Merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmayacağım. İyi ki varsınız…” dedi.

Ufuk Özkan, (d. 11 Nisan 1975, Seeheim-Jugenheim, Almanya), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.



Aslen Samsunludur. 12 yaşında Samsun'a kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8.sınıf yerine 5.sınıftan devam etmiştir.



Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur .Samsun Belediye Konservatuarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmıştır.



Tiyatro Kılçık İle 3 yıl Kabare Tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM’de “Ölümsüz Aşk” dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır.[kaynak belirtilmeli] Almanca ve İngilizce bilmektedir. "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterinde rol almıştır. Nazan Güneş ile evlidir. Eren adında bir oğlu vardır.



Kardeşi Umut Özkan'da kendisi gibi oyuncudur. Dizilerde oynamaktadır.



Rol aldığı bazı tiyatro oyunları

Vanilyalı İlişkiler : Asuman Çakır - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2009

Şahane Düğün : Robin Hawdon - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2007

Bu Oyun Başka Oyun : Ken Ludwig - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2006

Papaz Kaçtı : Phillip King - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2005



Ayşegül Hindistanda - Tiyatro Kılçık - 2005

Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey-Cemal Reşit Rey - 2002

Sarı Pınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Pembe Konağın Gelinleri : Gülsün Siren - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001