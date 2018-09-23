THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

UEFA'dan Türkiye'ye dikkat çeken mesaj!

UEFA, 2024'te olacak olan Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan ülkeyi ilan etmeye hazırlanıyor. Ev sahipliği yapacak ülke 27 Eylül Perşembe günü açıklanacak.

23 Eylül 2018 Pazar 17:40
UEFA'dan Türkiye'ye dikkat çeken mesaj!

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) 2024'te yapılacak Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi perşembe günü ilan edecek.

UEFA Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılacak oylama öncesinde açıklanan rapor, iki aday Türkiye ve Almanya'nın şansı konusunda ipuçları veriyor.

Kurum hazırladığı son raporunda, ulaşım, altyapı, stad kapasitesi, hizmetler, güvenlik gibi konuların yanı sıra ilk kez ülkelerin insan hakları karnesini de değerlendirmeye aldı.

İNSAN HAKLARI MESAJI

Ankara ve Berlin'in geçen nisan ayında sundukları adaylık dosyalarının ele alındığı raporda Türkiye Futbol Fedeerasyonu'nun insan hakları konusunda proje sunmamış olması olumsuz olarak değerlendiriliyor.

Diğer yandan Almanya'nın siyasi açılar, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve insan hakları bakımından tüm genel beklentileri rahatlıkla karşıladığı kaydediliyor.

Almanya'nın 2006 Dünya Kupası'ndaki olumlu ev sahipliği tecrübesinin hatırlatıldığı raporda Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) ve ilgili kentlerin turnuva sırasında yaşanabilecek insan hakları ihlalleri konusunda eylem planlarının olduğuna dikkat çekildi.

UEFA raporunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kendilerine sunduğu dosyanın siyasi ve sosyal sorumluluk ile sürdürülebilirlik kriterlerini genel olarak karşıladığı belirtildi. Bu noktada TFF'nin raporunda "Türkiye'nin 2000 yılından bu yana insan hakları konusunda temel hak ve özgürlüklere tam saygıyı sağlamak için kapsamlı bir reform uygulandığını' hatırlattığı ifade ediliyor.

"Ancak insan haklarının korunması konusunda EURO 2024 turnuvasıyla ilgili hiçbir özel proje sunulmadı" denilen UEFA'nın değerlendirmesinde "İnsan hakları konusunda eylem planı eksikliği endişe konusu olarak duruyor" ifadesine yer veriliyor.

İSVİÇRE'DE KRİTİK OYLAMA

EURO 2024'e ev sahibinin kim olacağı 27 Eylül Perşembe günü İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA Yönetim Kurulu'nun 17 üyesinin katılımıyla yapılacak oylama ile belirlenecek.

Türkiye Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için dördüncü kez aday oldu; EURO 2016 için yapılan değerlendirmede ise bir oyla Fransa'ya kaybetti.

O dönemki adıyla Batı Almanya 1988'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ve 1974'teki Dünya Kupası'nı düzenledi.

Almanya son olarak 2006'daki Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 17:40
  1. Ankara
  2. UEFA
  3. 2024 Dünya Kupası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA'dan Türkiye'ye dikkat çeken mesaj!
    1. UEFA'dan Türkiye'ye dikkat çeken mesaj!
    2. Yeni Malatyaspor ligde kalmaya kararlı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalmaya kararlı
    4. Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu..
    5. Irak'ta dikkat çeken seçim kararı!
    6. Kore gazisi ebedi yolculuğuna uğurlandı
    7. Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 2..
    8. Şüphe üzerine durdurulan araçtan..
    9. TBMM Başkanı Binali Yıldırım,..
    10. Vali hain pusu hakkında konuştu:..
    11. Enerji talebi 2040'da tavan yapacak
    12. Tuvaletin çatısında elleri ve yüzü..
    13. Eski bakan belediye başkanlığı için..
    14. Havalanan Milli İHA, bu kez 'selfie'..
    15. Bedelli askerlere dikkat çeken eğitim!
    16. Suudi Arabistan'da Kral Selman af..
    17. Derbi öncesi futbolcudan kötü haber!..
    18. Phillip Cocu'dan kesin talimat: Nefes..
    19. Polislere hakaret eden muhtarın cezası..
    20. Pazartesi sendromundan kurtulmak için..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı