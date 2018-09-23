UEFA'dan Türkiye'ye dikkat çeken mesaj!

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) 2024'te yapılacak Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi perşembe günü ilan edecek.

UEFA Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılacak oylama öncesinde açıklanan rapor, iki aday Türkiye ve Almanya'nın şansı konusunda ipuçları veriyor.

Kurum hazırladığı son raporunda, ulaşım, altyapı, stad kapasitesi, hizmetler, güvenlik gibi konuların yanı sıra ilk kez ülkelerin insan hakları karnesini de değerlendirmeye aldı.

İNSAN HAKLARI MESAJI

Ankara ve Berlin'in geçen nisan ayında sundukları adaylık dosyalarının ele alındığı raporda Türkiye Futbol Fedeerasyonu'nun insan hakları konusunda proje sunmamış olması olumsuz olarak değerlendiriliyor.

Diğer yandan Almanya'nın siyasi açılar, sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve insan hakları bakımından tüm genel beklentileri rahatlıkla karşıladığı kaydediliyor.

Almanya'nın 2006 Dünya Kupası'ndaki olumlu ev sahipliği tecrübesinin hatırlatıldığı raporda Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) ve ilgili kentlerin turnuva sırasında yaşanabilecek insan hakları ihlalleri konusunda eylem planlarının olduğuna dikkat çekildi.

UEFA raporunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kendilerine sunduğu dosyanın siyasi ve sosyal sorumluluk ile sürdürülebilirlik kriterlerini genel olarak karşıladığı belirtildi. Bu noktada TFF'nin raporunda "Türkiye'nin 2000 yılından bu yana insan hakları konusunda temel hak ve özgürlüklere tam saygıyı sağlamak için kapsamlı bir reform uygulandığını' hatırlattığı ifade ediliyor.

"Ancak insan haklarının korunması konusunda EURO 2024 turnuvasıyla ilgili hiçbir özel proje sunulmadı" denilen UEFA'nın değerlendirmesinde "İnsan hakları konusunda eylem planı eksikliği endişe konusu olarak duruyor" ifadesine yer veriliyor.

İSVİÇRE'DE KRİTİK OYLAMA

EURO 2024'e ev sahibinin kim olacağı 27 Eylül Perşembe günü İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA Yönetim Kurulu'nun 17 üyesinin katılımıyla yapılacak oylama ile belirlenecek.

Türkiye Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için dördüncü kez aday oldu; EURO 2016 için yapılan değerlendirmede ise bir oyla Fransa'ya kaybetti.

O dönemki adıyla Batı Almanya 1988'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ve 1974'teki Dünya Kupası'nı düzenledi.

Almanya son olarak 2006'daki Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı.