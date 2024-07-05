  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin ünlü AVM'si satıldı! Rekor fiyata aldılar, işte yeni sahipleri...

Kandil’in belediyeleri CHP’nin izinde

Sadece İçişleri bakanlığı Göç idaresinde olması gereken Suriyelilerin kimlik bilgilerini Ümit Özdağ mı sızdırdı? ‘Ayaklan İstanbul!’

Hollandalılar saha dışı olaylara hız verdi! Akıbetiniz Avusturya gibi olacak inşallah…

Müslüman yurdunda solcu zulmü! CHP şimdi de Diyanet'e ait mola yerine el attı

Mustafa Kemal’in kurduğu parti ne hallere düştü! CHP’li başkan yardımcısı PKK üyesi çıktı

Çin havalara uçacak! Türkiye otomobil devleriyle ilgili kararını değiştirdi

İslam Memiş uyardı: Saat 15:30'dan sonraki rakama dikkat!

Binlerce kişiye umut olacak! Türklerden tıp dünyasını heyecanlandıran atak

Herkesi çileden çıkartacak iddia: Suudiler Merih Demiral için bu kararı verecek
Spor UEFA'dan skandal karar: Merih Demiral'a 2 maç ceza
Spor

UEFA'dan skandal karar: Merih Demiral'a 2 maç ceza

Yeniakit Publisher
2024-07-05 13:48:00 -
UEFA'dan skandal karar: Merih Demiral'a 2 maç ceza

UEFA, Bozkurt selamı nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. TFF ve milli futbolcu Merih Demiral, cezanın kaldırılması için CAS'a başvurdu.

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. TFF ve Merih Demiral, cezanın kaldırılması için CAS'a başvurdu.

UEFA, 2 maçlık ceza dışında Merih Demiral'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını da kaldırmasını talep etti

Herkesi çileden çıkartacak iddia: Suudiler Merih Demiral için bu kararı verecek
Herkesi çileden çıkartacak iddia: Suudiler Merih Demiral için bu kararı verecek

Spor

Herkesi çileden çıkartacak iddia: Suudiler Merih Demiral için bu kararı verecek


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bozkurt işaretiyle kendinden geçtiğine göre, Allah vere de Merih Demiral'ın umre fotoğraflarını görmeyesin; "Türk palası" gibi dokunur, dayanamazsın
Bozkurt işaretiyle kendinden geçtiğine göre, Allah vere de Merih Demiral'ın umre fotoğraflarını görmeyesin; "Türk palası" gibi dokunur, dayanamazsın

Medya

Bozkurt işaretiyle kendinden geçtiğine göre, Allah vere de Merih Demiral'ın umre fotoğraflarını görmeyesin; "Türk palası" gibi dokunur, dayanamazsın

"Merih Demiral yalnız değildir!" Mersinli minik futbolculardan Merih'e destek
“Merih Demiral yalnız değildir!” Mersinli minik futbolculardan Merih'e destek

Gündem

“Merih Demiral yalnız değildir!” Mersinli minik futbolculardan Merih'e destek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23