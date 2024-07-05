UEFA'dan skandal karar: Merih Demiral'a 2 maç ceza
UEFA, Bozkurt selamı nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. TFF ve milli futbolcu Merih Demiral, cezanın kaldırılması için CAS'a başvurdu.
UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. TFF ve Merih Demiral, cezanın kaldırılması için CAS'a başvurdu.
UEFA, 2 maçlık ceza dışında Merih Demiral'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını da kaldırmasını talep etti
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Bozkurt işaretiyle kendinden geçtiğine göre, Allah vere de Merih Demiral'ın umre fotoğraflarını görmeyesin; "Türk palası" gibi dokunur, dayanamazsın