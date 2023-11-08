UEFA'dan rezil açıklama "Türkleri atabilirsiniz!"

UEFA delegesi Bayern'e Galatasaray forması ya da atkısı ile Allianz Arena'ya girenleri stadın dışına çıkarma yetkileri olduğunu iletti. UEFA'nın deplasman takımı talimatının 17'nci maddesini örnek gösterdi.

Ancak güvenlik müdürü Bayern tribünlerinde 10 binden fazla Türkün beklendiğini iletti. Taraftarları tek tek dışarıya çıkarmanın çok daha büyük olaylara sahne olacağı konusunda uyardı. Bayern yönetimi maç öncesinde Galatasaray taraftarlarına ayrılan sektörler dışında kalan Türkleri farklı sektörlerde birleştirmek için çalışmalar yapıyor.

Sahanın içine girilmeden diğer 3 sektörde kalan Türklerin tribünlerin bir bölümüne toplanması ve bu sektörlerin polis kordonu altına alınması opsiyonları görüşülüyor.