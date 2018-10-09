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UEFA'dan Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Belarus ile Lüksemburg takımları arasında 12 Ekim 2018 Cuma günü oynanacak Uluslar D Ligi 2'nci grup karşılaşmasında görev alacak.

09 Ekim 2018 Salı 20:15
UEFA'dan Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Belarus ile Lüksemburg takımları arasında 12 Ekim 2018 Cuma günü oynanacak UEFA Uluslar D Ligi 2'nci Grup müsabakasını yönetecek.

Belarus'un Minsk şehrindeki Dinamo Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. İbrahim Çağlar Uyarcan'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Yaşar Kemal Uğurlu ve Serkan Tokat ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 20:15
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