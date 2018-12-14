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UEFA'dan Milan'a uyarı

- İtalyan ekibi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar finansal fair play şartların yerine getiremezse bir yıl men cezası alacak

14 Aralık 2018 Cuma 15:19
UEFA'dan Milan'a uyarı


İSTANBUL (AA) - UEFA, İtalya'nın Milan Kulübüne para cezası ve ileriye dönük ihtar verdi.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun, finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Milan Kulübüne 12 milyon avro para cezası verdiği, bu tutarın İtalyan ekibin bu yılki UEFA gelirlerinden kesileceği kaydedildi.

Açıklamada, 30 Haziran 2021 tarihine kadar finansal fair-play şartlarının yerine getirilmemesi durumunda, kırmızı-siyahlı ekibin 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Avrupa kupalarına katılması halinde bir sezon men cezası alacağı ifade edildi.

UEFA, haziran ayında aldığı kararla Milan'a bir yıl men cezası vermiş, ancak İtalyan ekibinin itirazı üzerine Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararı kaldırmıştı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Milan, F Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada tamamladı ve gruptan çıkamadı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:19
  1. finansal fair-play
  2. Milan
  3. para cezası
  4. UEFA

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