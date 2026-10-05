UEFA’dan Mehmet Türkmen’e görev!
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FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk ile San Marino arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek.
Arnavutluk ile San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Air Albania Stadyumu’nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ 21.45’te başlayacak. Türkmen’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.
Maçta Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görev yapacak.
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