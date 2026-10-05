  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK verileri paylaştı: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı İP’li Lütfü hakimi rüşvete bağlamış Tavanı da tabanı da 'pislik' içinde Sam Amca'nın B-1 paniği: Uçaklarını apar topar çekti Rusya'dan 'yok artık' dedirten çıkış: Fiyatlar Türkiye yüzünden arttı Siyah dumanlar kilometrelerce öteden görüldü! Bursa’da fabrika alevlere teslim oldu ABD İsrail’e 3 bin asker konuşlandırdı! Vahap Seçer ve iki belediye başkanı hakkında sıcak gelişme İsrail’den “dijital kıyamet” hazırlığı! Türkiye için kritik uyarı Ali Karahasanoğlu’ndan Şamil Tayyar’a “mış mış” tepkisi!
Spor UEFA’dan Mehmet Türkmen’e görev!
Spor

UEFA’dan Mehmet Türkmen’e görev!

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
UEFA’dan Mehmet Türkmen’e görev!

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk ile San Marino arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek.

Arnavutluk ile San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Air Albania Stadyumu’nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ 21.45’te başlayacak. Türkmen’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Maçta Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görev yapacak.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi ortaya çıktı: Hakemleri aradığını kabul etti
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi ortaya çıktı: Hakemleri aradığını kabul etti

Spor

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi ortaya çıktı: Hakemleri aradığını kabul etti

Adalı’dan "Hakemler Dosyası" çıkışı: Gerekirse ligler ertelensin
Adalı’dan “Hakemler Dosyası” çıkışı: Gerekirse ligler ertelensin

Spor

Adalı’dan “Hakemler Dosyası” çıkışı: Gerekirse ligler ertelensin

Yasin Kol’un kariyeri mercek altında: Hakemlikten gözaltına uzanan süreç! 6 derbide düdük çaldı
Yasin Kol’un kariyeri mercek altında: Hakemlikten gözaltına uzanan süreç! 6 derbide düdük çaldı

Spor

Yasin Kol’un kariyeri mercek altında: Hakemlikten gözaltına uzanan süreç! 6 derbide düdük çaldı

Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme: Yasin Kol ve Hazar Erel adliyeye sevk edildi
Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme: Yasin Kol ve Hazar Erel adliyeye sevk edildi

Spor

Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme: Yasin Kol ve Hazar Erel adliyeye sevk edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23