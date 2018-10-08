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UEFA'dan İsrail'e Filistin ayarı!

UEFA, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupasının İsrail'deki yayın haklarını elinde bulunduran İsrail Yayın Kamu Kuruluşu'nu kaçak yayınlar nedeniyle uyardı. UEFA'nın söz konusu kararı almasının altında, İsrail'in Filistin toprağı olan Batı Şeria'yı işgal etmesi olduğu söyleniyor.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:59
UEFA'dan İsrail'e Filistin ayarı!

UEFA, 2020 Avrupa ve 2022 Dünya Kupasının İsrail'deki yayın haklarını elinde bulunduran İsrail Yayın Kamu Kuruluşu'ndan (KAN) her iki turnuvada oynanacak maçların işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinde yayınlamamasını istedi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, KAN yetkilileri, UEFA'nın kurumlarından Yahudi yerleşim yerlerinde Avrupa ve Dünya Kupası maçlarını yayınlanmamasını istediğini doğrularken, konuya ilişkin UEFA ile yapılan görüşmelerden de henüz sonuç alınamadığını belirtti.

Ayrıca basında, UEFA'nın Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul etmesi sebebiyle bu kararı aldığı yorumları yapıldı.

KAN yetkilileri, UEFA'nın kararından geri adım atmaması halinde yayın hakları anlaşmasını imzalamayacaklarını dile getirdi.

Her iki turnuvanın Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki yayın haklarını elinde bulunduran Katarlı şirket beIN Sports'un UEFA'nın aldığı kararda etkili olduğu kaydedildi.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria yarım asırdır işgal altında

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği dile getiriliyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor. Filistin toprağı Batı Şeria, 1967'deki Altı Gün Savaşında İsrail tarafından işgal edilmişti. Başta BM olmak üzere uluslararası camia, Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprakları olarak kabul ediyor.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 16:59
  1. UEFA
  2. İsrail

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