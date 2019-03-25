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UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev

- Halil Umut Meler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Romanya ile Faroe Adaları arasında yarın oynanacak karşılaşmada görev yapacak

25 Mart 2019 Pazartesi 14:44
UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev


İSTANBUL (AA) - Türk hakemlerinden Halil Umut Meler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2020) F Grubu'nda Romanya ile Faroe Adaları arasında yarın oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler, Romanya ve Faroe Adaları arasında yarın oynanacak EURO 2020 Elemeleri F Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:44
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  3. Halil Umut Meler
  4. SÜPERLİG

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