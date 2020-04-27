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Spor

UEFA'dan federasyonlara 236,5 milyon avro destek

2020-04-27 19:11:07 -
UEFA'dan federasyonlara 236,5 milyon avro destek

ANKARA (AA) - UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon avro yardım yapıldığını açıkladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, birliğin internet sitesinde yer alan açıklamasında, federasyon başına 4,3 milyon avro destek sağlandığını belirtti.

Koronavirüsün getirdiği zorluklara karşı federasyonlara yardımcı olduklarını kaydeden Ceferin, "Futbol dünyasının bu kriz boyunca gösterdiği beraberlikten dolayı gurur duyuyorum. Normale dönen yaşamın kalbinde hiç kuşkusuz futbol olacak." ifadelerini kullandı.

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