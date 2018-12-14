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UEFA'dan Avrupa devine rekor ceza!

UEFA, İtalyan ekibi Milan'a finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 12 milyon avro para cezası verdi.

14 Aralık 2018 Cuma 16:37
UEFA'dan Avrupa devine rekor ceza!

İtalyan ekibi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar finansal fair play şartların yerine getiremezse bir yıl men cezası alacak.

UEFA, İtalya'nın Milan Kulübüne para cezası ve ileriye dönük ihtar verdi.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun, finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Milan Kulübüne 12 milyon avro para cezası verdiği, bu tutarın İtalyan ekibin bu yılki UEFA gelirlerinden kesileceği kaydedildi.

Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamadılar

Açıklamada, 30 Haziran 2021 tarihine kadar finansal fair-play şartlarının yerine getirilmemesi durumunda, kırmızı-siyahlı ekibin 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Avrupa kupalarına katılması halinde bir sezon men cezası alacağı ifade edildi.

UEFA, haziran ayında aldığı kararla Milan'a bir yıl men cezası vermiş, ancak İtalyan ekibinin itirazı üzerine Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararı kaldırmıştı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Milan, F Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada tamamladı ve gruptan çıkamadı.

 

 
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 16:37
  1. Milan
  2. UEFA
  3. Avrupa Ligi

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