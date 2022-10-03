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Spor UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
Spor

UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; UEFA, hakem Arda Kardeşler'e görev verdi. Kardeşler, Azerbaycan'ın Gabala ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında yarın oynanacak UEFA Yerel Gençlik Ligi birinci eleme turu maçında düdük çalacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 15:36:00 -
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

Türk hakem Arda Kardeşler, Azerbaycan'ın Gabala ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında yarın oynanacak UEFA Yerel Gençlik Ligi birinci eleme turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gabala Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliğinden Kamal Umudlu yapacak.

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