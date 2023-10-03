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Spor UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
Spor

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

Yeniakit Publisher
2023-10-03 11:58:00 -
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu ikinci haftasında oynanacak Gent - Maccabi Tel Aviv maçını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu ikinci maçında Belçika ekibi Gent, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i ağırlayacak.

5 Ekim Perşembe günü KAA Gent Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakada FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Tugral ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Maçta VAR koltuğunda Alper Ulusoy, AVAR'da da Serkan Tokat oturacak.

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