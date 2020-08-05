  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

UEFA ve TFF heyeti, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nu inceledi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 16:46:22 -
UEFA ve TFF heyeti, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nu inceledi

SİVAS (AA) - UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, Demir Grup Sivasspor'un maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Sivasspor'a ev sahipliği yapan ve 3 Eylül'de Türkiye-Macaristan maçının oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadyumu'na gelen UEFA ve TFF yetkilileri, ilk olarak stadyumda sunum gerçekleştirdi.

Daha sonra stadyumu gezen UEFA heyeti, hazırladığı raporu TFF'ye sunacak.

İncelemelerde Stadyum Müdürü Fatih Şimşek ile Genel Müdür Cafer Kaplan da hazır bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı