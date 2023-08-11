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Spor UEFA Ülke Puanı'nda yükselişimiz devam ediyor
Spor

UEFA Ülke Puanı'nda yükselişimiz devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-08-11 00:10:00 -
UEFA Ülke Puanı'nda yükselişimiz devam ediyor

UEFA ülke puanında sıralama yenilendi. Türkiye, 4 temsilcimizin de galibiyet aldığı haftada yükselişini sürdürdü ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için önemli bir seviye elde etti.

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Bu hafta 4 takımımızın da galibiyetiyle birlikte yükselişimiz sürüyor.

Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanda maçlarını kazanırken; Fenerbahçe ve Adana Demirspor da kendi sahalarında galibiyete uzandı ve rövanş maçları öncesi avantaj yakaladı.

10. sıraya yükseldik

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 29.350 oldu.

Rapid Wien kazanamazsa kesinleşecek

Eğer Avusturya temsilcisi Rapid Wien maçını kazanamazsa, Türkiye'nin haftayı 10. sırada kapatması kesinleşecek.

Şampiyonlar Ligi müjdesi

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 53.000
6- Fransa: 51.914
7- Portekiz: 47.149
8- Belçika: 35.600
9- İskoçya: 30.950

10- TÜRKİYE: 29.350

11- Avusturya: 29.300
12- İsviçre: 28.575
13- Sırbistan: 27.175
14: Norveç: 25.250
15: Ukrayna: 25.100

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