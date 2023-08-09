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Spor UEFA Ülke Puanı'nda bir basamak daha yükseldik
Spor

UEFA Ülke Puanı'nda bir basamak daha yükseldik

Yeniakit Publisher
2023-08-09 02:21:00 -
UEFA Ülke Puanı'nda bir basamak daha yükseldik

UEFA ülke puanında sıralama yenilendi. Galatasaray'ın son galibiyetiyle birlikte Türkiye UEFA ülke puanında bir sıra daha çıktı.

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor.

Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Alınan sonuçlar ile birlikte Türkiye'nin yükselişi sürüyor.

Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle birlikte Türkiye, bir basamak daha yükseldi.

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 11. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.600 oldu.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
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1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 52.600
6- Fransa: 51.914
7- Portekiz: 46.982
8- Belçika: 35.200
9- İskoçya: 30.650
10- Avusturya: 29.000

11- TÜRKİYE: 28.600

12- İsviçre: 28.475
13- Sırbistan: 27.175
14: Ukrayna: 25.000
15: Norveç: 24.750

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