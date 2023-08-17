UEFA Süper Kupa'nın sahibi belli oldu

UEFA Süper Kupa finalinde UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla karşı karşıya geldi.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikası En Nesyri ve Palmer'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

Bu sonucun ardından kazananı belirmek için maç uzatmasız penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Sevilla'ya 5-4'lük üstünlük kuran Manchester City kupanın sahibi oldu.

Panaltılara gitti

Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1 berabere tamamlanınca maç uzatmalar oynanmadan doğrudan penaltılara gitti. UEFA, final öncesi yaptığı bilgilendirmede maçın normal süresinin berabere bitmesi durumunda doğrudan penaltı atışlarına geçileceğini duyurmuştu.

İlk Süper Kupa zaferi

Manchester City, UEFA Süper Kupa karşılaşmasında Sevilla'yı penaltılar sonucunda 6-5 yenerek kupayı müzesine götürdü. Bu sonucun ardından tarihinde ilk defa bu karşılaşmayı oynayan City, ilk Süper Kupa şampiyonluğunu elde etti. Sevilla ise 7'nci kez oynadığı Süper Kupa maçında 6'ncı kez sahadan boynu bükük ayrıldı. İspanyol ekibi sadece 2006 yılında bu kupayı kazanma başarısı gösterdi.

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