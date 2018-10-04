Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. D Grubu'nda Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto karşısında 1-0 kaybetti. İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında konuk olduğu İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 4-2'lik skorla geçti. A Grubu'nda Atletico Madrid, Club Brugge'ü 3-1 yendi. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta sonuçları şu şekilde oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu:

Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika): 3-1

Borussia Dortmund (Almanya)-Monaco (Fransa): 3-0

UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu



UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu:

PSV (Hollanda)-Inter (İtalya): 1-2

Tottenham (İngiltere)-Barcelona (İspanya): 2-4

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu:

Paris Saint-Germain (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 6-1

Napoli (İtalya)-Liverpool (İngiltere): 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya)-Schalke 04 (Almanya): 0-1

Porto (Portekiz)-Galatasaray: 1-0