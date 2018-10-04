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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. D Grubu'nda Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto karşısında 1-0 kaybetti. İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında konuk olduğu İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 4-2'lik skorla geçti. A Grubu'nda Atletico Madrid, Club Brugge'ü 3-1 yendi. Peki D grubunda yer alan temsilcimiz Galatasaray son maçlarla puan durumu ne oldu? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta sonuçları şu şekilde oldu.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:23
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı. D Grubu'nda Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto karşısında 1-0 kaybetti. İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında konuk olduğu İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 4-2'lik skorla geçti. A Grubu'nda Atletico Madrid, Club Brugge'ü 3-1 yendi. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta sonuçları şu şekilde oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu:

Atletico Madrid (İspanya)-Club Brugge (Belçika): 3-1

Borussia Dortmund (Almanya)-Monaco (Fransa): 3-0

UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu:

PSV (Hollanda)-Inter (İtalya): 1-2

Tottenham (İngiltere)-Barcelona (İspanya): 2-4

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu:

Paris Saint-Germain (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 6-1

Napoli (İtalya)-Liverpool (İngiltere): 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya)-Schalke 04 (Almanya): 0-1

 Porto (Portekiz)-Galatasaray: 1-0

 

 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:23
  1. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta sonuçları
  2. Lokomotiv Moskova
  3. Galatasaray
  4. Schalke 04
  5. Schalke 04 (Almanya): 0-1 Port
  6. Paris Saint-Germain
  7. Kızılyıldız
  8. Napoli Kulübü
  9. Liverpool transfer
  10. PSV
  11. Tottenham
  12. Barcelona Belediye Meclisi

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