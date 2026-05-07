UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih engelini geçen Paris Saint-Germain, adını finale yazdırdı. Fransız ekibi, finalde Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen ikinci takım oldu. Yarı final rövanşında Bayern Münih deplasmanına çıkan Fransız temsilcisi, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak final biletini aldı.

Almanya’daki mücadeleye hızlı başlayan PSG, henüz 3. dakikada öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Khvicha Kvaratskhelia’nın taşıdığı topta Ousmane Dembele, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne taşıdı. Bu gol, eşleşmenin seyrini belirleyen en kritik anlardan biri oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final rövanşında Almanya ekibi Bayern Münih, Allianz Arena'da Fransa temsilcisi PSG'yi ağırladı.

PSG, 3. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın sol kanattan getirdiği topta Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 90+4. dakikada Harry Kane'in golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Fransa'daki ilk maçı 5-4 kazanan PSG, bu sonucun ardından adını finale yazdırdı.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 121. maçına çıkan PSG'nin tecrübeli stoperi Marquinhos, Roberto Carlos'u (120) geride bırakarak turnuvada en fazla forma giyen Brezilyalı futbolcu ünvanını tek başına ele geçirdi.

Arsenal ile PSG arasındaki Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

