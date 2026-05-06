Kongrede aday olacak mı? Ali Koç kararını verdi!
Eski Fenerbahçe başkanı Ali Koç yakın çevresinden aday olması için yoğun baskı vardı. Koç, tüm bu baskılara rağmen aday olmama kararı aldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını açıklamasından sonra gözler Ali Koç'a çevrilmişti.
Sarı lacivertli kulübün eski başkanı Ali Koç, çevresinden gelen adaylık baskısına rağmen kararını değiştirmedi. Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür'ün haberine göre Ali Koç, an itibarıyla aday olmayı düşünmüyor.
Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasından önce aday olmayı düşünmediği ve birini de işaret etmeyeceği ortaya çıkmıştı.
Eski başkanın, son gelişmelere karşın bu çizgisinden sapmayacağı öğrenildi.