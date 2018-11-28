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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları Digiturk'te

Digiturk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçların Türkiye yayın haklarını 2020-2021 sezonu sonuna kadar aldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:30
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları Digiturk'te


İSTANBUL (AA) - Digiturk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının Türkiye yayın haklarını aldı.

Digiturk'ten yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının yayın haklarının 2020-2021 sezonu sonuna kadar alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "Sporun Yıldızı" paketine taahhütlü sahip olan bireysel Digiturk üyelerinin, paketleri kapsamında UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını 2018-2019 sezonu boyunca ücretsiz olarak izleyebilecekleri aktarıldı.

Digiturk Üst Yöneticisi Yousef El-Obaidly, 5 kıtada 43 ülkede faaliyet gösteren beIN Media Group olarak, Türk futboluna duydukları güvenle yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi.

"Avrupa ve dünya futbolunun en seçkin liglerini futbolseverlere ulaştıran platformumuz, İtalya Serie A ve İspanya La Liga anlaşmalarından sonra yılın transferine imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin Türkiye'de tek yayıncısı olma hakkını ilk kez elde etti. Digiturk'ün portföyüne böyle önemli iki markayı eklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz." diyen El-Obaidly, şunları kaydetti:

"Yeni sezonla beraber sunduğumuz geniş spor içeriğiyle 'Size sadece Digiturk yeter' vaadimize güç kazandırmaktan da ayrıca mutluyuz. Digiturk üyeleri başka bir platforma abone olmaya ihtiyaç duymadan beIN Sports'un güçlü kadrosu ve en yeni teknolojiye sahip yayıncılık anlayışıyla devler arenasının keyfini yaşayacaklar. Son 18 yıldır olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da yaptığımız yatırımlarla Türkiye'deki spor yayıncılığının en büyük temsilcisi olmaya devam edeceğiz."

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 17:30
  1. Digiturk
  2. UEFA Avrupa Ligi
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi
  4. yayın hakları

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