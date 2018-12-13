UEFA Şampiyonlar Ligi sonuçları tur atlayan ve elenen takımlar kimler?

UEFA Şampiyonlar liginde heyecan dorukta. Nefesler Şampiyonlar Lig için tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 8 grupta maçlar tamamlandı. Gruplardan çıkan tatımlar, tur atlayanlar, Avrupa Ligi'ne geçenler ve elenen takımlar belli oldu. Ajax, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Roma, Schalke 04, Tottenham, Galatasaray, Inter, Napoli puan durumu...

Ajax, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Roma, Schalke 04 ve Tottenham'ın ardından son 16 turuna yükselen son ekip de belli oldu. CSKA Moskova ise deplasmanda Real Madrid'i Chalov, Schennikov ve Sigurdsson'un kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla 7'şer puana ulaşan ekiplerden Viktoria Plzen, ikili averajla CSKA Moskova'yı geçerek UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna çıktı. F grubundaki Shakhtar Donetsk-Olympique Lyon mücadelesi 1-1 bitti. Bu sonuçla puanını 8'e çıkaran Olympique Lyon, son 16 turu biletini aldı. Grubu 6 puanla 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk de Benfica, Club Brugge, Galatasaray, Inter, Napoli, Valencia ve Viktoria Plzen gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek takımlar arasına katıldı. Tottenham, ikili averajla Inter'in önünde son 16 turuna çıktı. PSG ve Liverpool, son 16 turuna yükseldi. C grubunda son haftaya lider giren Napoli ise gruptan çıkamadı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Galatasaray, sahasında Porto'ya 3-2 yenildi. Porto'nun lider, Schalke 04'ün ise 2'nci olarak son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantilediği D Grubu'nu 3. sırada bitiren takım Galatasaray oldu. Galatasaray yoluna, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek.