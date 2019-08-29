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UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçları ne zaman? Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekilen kuraların ardından belli oldu. Merak edilenlerden birisi ise temsilcimiz Galatasaray'ın rakibiydi. Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer aldı. Sarı kırmızılıların yer aldığı A Grubu'na 1. torbadan Paris Saint-Germain, 2. torbadan Real Madrid ve 3. torbada Club Brugge geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçları ne zaman?

29 Ağustos 2019 Perşembe 21:03
UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçları ne zaman? Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'da çekilen kuraların ardından belli oldu. Merak edilenlerden birisi ise temsilcimiz Galatasaray'ın rakibiydi. Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer aldı. Sarı kırmızılıların yer aldığı A Grubu'na 1. torbadan Paris Saint-Germain, 2. torbadan Real Madrid ve 3. torbada Club Brugge geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçları ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

Turnuvada play-off rövanş karşılaşmalarının ardından son şeklini alan torbalarda bulunan takımlar şöyle:

1. torba: Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)

2. torba: Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)

3. torba: Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

4. torba: Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 21:03
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