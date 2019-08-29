UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? sorusu merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kura çekimi Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da yapıldı. Temsilcimiz Galatasaray, 4. torbada yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?sorusu merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? sorusu merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kura çekimi Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da yapıldı. Temsilcimiz Galatasaray, 4. torbada yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?sorusu merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Sezon takvimi: 17/18 Eylül: Grup aşaması ilk maçlar

1/2 Ekim: Grup aşaması 2. maçlar

22/23 Ekim: Grup aşaması 3. maçlar

5/6 Kasım: Grup aşaması 4. maçlar

26/27 Kasım: Grup aşaması 5. maçlar

10/11 Aralık: Grup aşaması 6. maçlar UEFA şampiyonlar liginde gruplar belli oldu

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