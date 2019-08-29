UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? sorusu merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kura çekimi Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da yapıldı. Temsilcimiz Galatasaray, 4. torbada yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?sorusu merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?29 Ağustos 2019 Perşembe 20:59
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? sorusu merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kura çekimi Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da yapıldı. Temsilcimiz Galatasaray, 4. torbada yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?sorusu merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?
Sezon takvimi:
17/18 Eylül: Grup aşaması ilk maçlar
1/2 Ekim: Grup aşaması 2. maçlar
22/23 Ekim: Grup aşaması 3. maçlar
5/6 Kasım: Grup aşaması 4. maçlar
26/27 Kasım: Grup aşaması 5. maçlar
10/11 Aralık: Grup aşaması 6. maçlar
UEFA şampiyonlar liginde gruplar belli oldu
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