UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman? sorusu merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kura çekimi Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da yapıldı. Temsilcimiz Galatasaray, 4. torbada yer aldı. Galatasaray'ın rakipleri Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge oldu. Gelişmenin ardından sözler UEFE takvimine çevrildi. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman? sorusu merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

20 Mart: Çeyrek final & yarı final kura çekimi

7/8 Nisan: Çeyrek final turu ilk maçlar

14/15 Nisan: Çeyrek final turu rövanş maçları

28/29 Nisan: Yarı final turu ilk maçlar

5/6 Mayıs: Yarı final turu rövanş maçları

30 Mayıs Cumartesi: Final, Atatürk Olimpiyat Stadyumu

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Sezon takvimi:

17/18 Eylül: Grup aşaması ilk maçlar

1/2 Ekim: Grup aşaması 2. maçlar

22/23 Ekim: Grup aşaması 3. maçlar

5/6 Kasım: Grup aşaması 4. maçlar

26/27 Kasım: Grup aşaması 5. maçlar

10/11 Aralık: Grup aşaması 6. maçlar