Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

UEFA, Ozan Kabak ve Merih Demiral'ı açıkladı

UEFA'nın resmi sitesinden 2019 yılında takip edilmesi gereken 50 genç yeteneği açıklandı. Listede Galatasaraylı Ozan Kabak ile Alanyaspor'da forma giyen Merih Demiral da yer aldı.

01 Ocak 2019 Salı 17:12
UEFA, Ozan Kabak ve Merih Demiral'ı açıkladı

UEFA muhabirleri tarafından hazırlanan 2019 yılında takip edilmesi gereken 50 genç yetenek yayımlandı. UEFA'nın resmi sitesinden açıklanan listede Javier Snchez, Ilzat Akhmetov, Juan Miranda, Jadon Sancho gibi genç yetenekler göze çarparken, iki de Türk oyuncuya yer verildi.

Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren 18 yaşındaki Ozan Kabak ile Aytemiz Alanyaspor'daki performansı sonrası A Milli Takıma davet edilen 20 yaşındaki Merih Demiral da listede kendilerine yer buldu.

Merih Demiral için 'Alpay Özalan' benzetmesi

UEFA, Merih Demiral için, "Kasım ayında Milli Takım'a yükseldi. Oyun stili Alpay Özalan'a benziyor" açıklamasını yaparken, Galatasaraylı Ozan Kabak hakkında ise şu ifadelere yer verdi:"Takımında yaşanan sakatlıklar sonrası forma şansı buldu ve bunu iyi değerlendirdi. Hem ligde, hem de Şampiyonlar Liginde boy gösterdi. Yakında kendisini Milli Takım'da izleyeceğiz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:12
  1. Galatasaray
  2. Alanyaspor
  3. Avrupa
  4. Alanya
  5. Ozan Kabak
  6. Merih Demiral
  7. Javier Snchez
  8. Ilzat Akhmetov
  9. Juan Miranda
  10. Jadon Sancho
  11. Alpay Özalan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    1. Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    2. AK Parti Ankara Polatlı Belediye..
    3. İşte sağlıklı bir yuva sahibi olmanın..
    4. "Türkiye ile iletişimde iş birliği..
    5. Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi!..
    6. AK Parti'den CHP'nin kalelerine..
    7. UEFA, Ozan Kabak ve Merih Demiral'ı..
    8. Uludağ'da yoğunluk sürüyor
    9. Su sesi evlere de lazım
    10. 2 ilde FETÖ operasyonu! Eski askeri..
    11. AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı
    12. Kocaeli'de eğitim uçağı düştü!
    13. Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretleri..
    14. GÜNCELLEME 2 - Suriye uyruklu kişinin..
    15. Süper Lig'in Brezilyalı yıldızı..
    16. Yıllarımız rüyada geçiyor
    17. Hong Kong'da bağımsızlık yanlılarından..
    18. İsmail Öntaş kimdir?
    19. Oyuncu Gülriz Sururi yaşamını yitirdi
    20. Emekliye ocak zammı ne kadar?
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar

    Günün Karikatürü

    1 Ocak 2019
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha