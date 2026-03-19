19 Mart 2020: Yücel Çelikbilek'in vefatı (Beykoz eski Belediye Başkanı) BAE'de Habşan Doğal Gaz Tesisi'ne füze saldırısı İran misillemeleri başarılı oldu! ABD ve müttefik radar tesisleri vuruldu İran'dan Siyonistlere misilleme! Tel Aviv'de patlama sesleri duyuldu Resmi Gazete'de gece yarısı mesaisi: Adalet Bakanlığı ve üniversitelerde dev operasyon! Galatasaray, Anfield Road'da yıkıldı! Liverpool 4-0 kazandı İran ordusu cehennemi yaşattı! Petrol tesisleri hedef alındı Suriye’de kimyasal temizlik zamanı: Türkiye "Özgürlüğün Nefesi"ne katıldı! Siyonistler bunu ilk kez yaptı! İran'ın o bölgesine saldırdı Katar'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu
UEFA Liverpool hakkında soruşturma başlattı!

UEFA Liverpool hakkında soruşturma başlattı!

UEFA, Galatasaraylı Noa Lang'ın reklam panolarına eli sıkışarak sakatlanmasının ardından soruşturma başlattı. Panoların yerleşimi ve mesafeleri detaylı şekilde inceleniyor.

Galatasaray forması giyen Noa Lang'ın, Liverpool ile oynanan müsabakada reklam panolarının arasına elini sıkıştırmasıyla birlikte kötü bir sakatlık yaşaması UEFA'yı harekete geçirdi. Yaşanan bu sıra dışı sakatlık sonrası UEFA Disiplin Kurulu, müsabakanın oynandığı stadyumdaki teknik detayları incelemeye aldı.

 

MESAFE VE YERLEŞİM STANDARLARI İNCELENİYOR

İngiliz basınındaki haberlere göre; Soruşturmanın odak noktasını, reklam panolarının oyun alanına olan mesafesi ve panolar arasındaki boşluklar oluşturuyor. UEFA yetkililerinin panoların taç çizgisine olan uzaklığının standartlara uygunluğunu, panolar arasındaki boşlukların oyuncu sağlığını tehdit edip etmediğini ve saha denetçilerinin maç öncesi raporlarını incelediği belirtildi.

 

GELECEK KARAR BEKLENİYOR

İnceleme sonucunda stadyum yönetimine veya ilgili birimlere yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı, hazırlanacak nihai raporun ardından netlik kazanacağı vurgulandı.

