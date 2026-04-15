UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak. Arda Turan’lı Shakhtar Donetsk, 3-0’ın rövanşında AZ Alkmaar’a konuk olacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı finale çıkan ekipler belli olacak.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ilk maçta 3-0 yendiği Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı ile deplasmanda karşılaşacak.
Yarın oynanacak çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:
19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (0-3)
22.00 AEK (Yunanistan)-Rayo Vallecano (İspanya) (0-3)
22.00 Fiorentina (İtalya)-Crystal Palace (İngiltere) (0-3)
22.00 Strasbourg (Fransa)-Mainz (Almanya) (0-2)