CHP kendi seçmenini İzmir'de sırtından vurdu! Erdoğan’ın başkanlığı meşru mu? İdris Günaydın’dan liderlik ve inanç istismarı yorumu Petrol fiyatlarında diplomasi dopingi: Piyasalar nefes alıyor 'Megastar' bar çıkışı vuruldu! Afganistan’da faize karşı dev adım! Tüm bankacılık sistemini... Meloni’den alkışlanacak karar: Savunma anlaşmasını askıya aldı SGK'da o dönem resmen sona erdi! Yapmayana ağır cezalar geliyor! Trump'tan diplomasi mesajı: İran ile her an görüşebiliriz Senatodan Trump'a şok! Yetkilerini elinde alacaklar Katil orduda kriz: ABD'nin silahları tükeniyor!
UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak. Arda Turan’lı Shakhtar Donetsk, 3-0’ın rövanşında AZ Alkmaar’a konuk olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı finale çıkan ekipler belli olacak.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ilk maçta 3-0 yendiği Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Yarın oynanacak çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (0-3)

22.00 AEK (Yunanistan)-Rayo Vallecano (İspanya) (0-3)

22.00 Fiorentina (İtalya)-Crystal Palace (İngiltere) (0-3)

22.00 Strasbourg (Fransa)-Mainz (Almanya) (0-2)

