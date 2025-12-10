  • İSTANBUL
Spor UEFA Konferans Ligi’nde 5. Hafta heyecanı! İşte 18 maçın programı
UEFA Konferans Ligi’nde 5. Hafta heyecanı! İşte 18 maçın programı

Yeniakit Publisher
UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi olan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi AEK’yı evinde konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.

Samsunspor, evinde Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 Samsunspor - AEK (Yunanistan)

20.45 Fiorentina (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

20.45 Jagiellonia (Polonya) - Rayo Vallecano (İspanya)

20.45 Drita (Kosova) - AZ Alkmaar (Hollanda)

20.45 Breidablik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda)

20.45 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Hacken (İsveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi

20.45 Universitatea Craiova (Romanya) - Sparta Prag (Çekya)

20.45 Noah (Ermenistan) - Legia Varşova (Polonya)

23.00 Rapid Wien (Avusturya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Lech Poznan (Polonya) - Mainz 05 (Almanya)

23.00 Rijeka (Hırvatistan) - Celje (Slovenya)

23.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Sigma Olomouc (Çekya)

23.00 KuPS Kuopio (Finlandiya) - Lausanne (İsviçre)

23.00 Aberdeen (İskoçya) - Strasbourg (Fransa)

23.00 Rakow (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

23.00 Hamrun Spartans (Malta) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Shelbourne (İrlanda) - Crystal Palace (İngiltere)

