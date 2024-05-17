UEFA, Galatasaray'a ceza verdi
UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu (CFCB), UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmeliklerinde tanımlanan "vadesi geçmiş borçların olmaması" gerekliliklerine ilişkin değerlendirmesi sonrası 11 kulübe ceza verdi.
UEFA, vadesi geçmiş borçları olduğu gerekçesiyle aralarında Galatasaray'ın da olduğu 11 kulübe ceza verdi.
UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu (CFCB), UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmeliklerinde tanımlanan "vadesi geçmiş borçların olmaması" gerekliliklerine ilişkin değerlendirmesini tamamladı.
CFCB'nin değerlendirmesinde, aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu bazı kulüplerin kulüp lisansı ve UEFA kulüp müsabakalarına katılım için Mart ayında vadesi geçmiş borçların olmaması kriterlerini karşılamadığı belirlendi.
CFCB Birinci Dairesi 11 kulübe, vadesi geçmiş borçları olduğu ve/veya borç bilgilerini yanlış bildirdikleri gerekçesiyle şu cezaları verdi:
Porto (Portekiz): 1,5 milyon Euro
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CSKA Sofya (Bulgaristan): 450 bin Euro
Vitoria (Portekiz): 200 bin Euro
Dinamo Tiflis (Gürcistan): 80 bin Euro
Braga (Portekiz): 40 bin Euro
Partizan (Sırbistan): 40 bin Euro
Galatasaray (Türkiye): 30 bin Euro
Real Betis (İspanyo): 30 bin Euro
Ordabasy (Kazakistan): 20 bin Euro
Riga (Letonya): 10 bin Euro
Auda (Letonya): 10 bin Euro