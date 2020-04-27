  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

UEFA federasyonlara para desteğini yaptı

UEFA, korona virüs salgı nedeniyle destek amaçlı 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon euro yardım yaptı.

2020-04-27 19:44:55 -
UEFA federasyonlara para desteğini yaptı

UEFA, korona virüs salgı nedeniyle destek amaçlı 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon euro yardım yaptı.


UEFA, daha önce yaptığı açıklama ile korona virüs salgını nedeniyle 55 ülke federasyonuna 236,5 milyon euro yardım yapacaklarını duyurmuştu. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bugün yaptığı yazılı açıklama ile yardımın federasyonlara ulaştırıldığını aktardı. Aleksander Ceferin, açıklamasında, "Futbol dünyasının bu krizde gösterdiği beraberlikten dolayı gurur duyuyorum. Normale dönen yaşamın kalbinde hiç kuşkusuz futbol olacak" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı