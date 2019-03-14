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UEFA Bölgeler Kupası finallerinin kura çekimi yapıldı

14 Mart 2019 Perşembe 13:01
UEFA Bölgeler Kupası finallerinin kura çekimi yapıldı


İSTANBUL (AA) - UEFA Bölgeler Kupası (Regions Cup) finallerinin kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finallerde Türkiye'yi temsil edecek olan İstanbul Karması, A Grubu'nda Almanya'dan Bavyera Karması, Slovakya'dan Batı Slovakya Karması ve Fransa'dan Normandiya Ligi Karması ile eşleşti.

İki grupta toplam 8 takımın katılacağı finallere, Almanya ev sahipliği yapacak. Grup maçları 18, 20, 23 Haziran'da, grup liderlerinin karşılaşacağı final ise 26 Haziran'da oynanacak.

İstanbul Bölge Karması, UEFA Regions Cup eleme turunda Bulgaristan, Belarus ve Galler temsilcilerini yenerek finallere katılmaya hak kazanmıştı.


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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:01
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