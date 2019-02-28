UEFA, Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma’ya Avrupa Ligi’ndeki Malmö maçında kırmızı kart gördüğü için 3 maç ceza verildiğini açıkladı. IHAAW210515-SPO/28-02-2019- UEFA, Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma’ya Avrupa Ligi’ndeki Malmö maçında kırmızı kart gördüğü için 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

IHAAW210515-SPO/28-02-2019- UEFA, Beşiktaş’ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma’ya Avrupa Ligi’ndeki Malmö maçında kırmızı kart gördüğü için 3 maç ceza verildiğini açıkladı.28.02.2019 21:05:15TSINNNN

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