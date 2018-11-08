UEFA Başkanı Aleksander Ceferin seçimde tek aday

UEFA Başkanı Ceferin, 2019'un şubat ayında yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat 2019'da İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek 43. Olağan UEFA Kongresi'nde tek başkan adayı çıkacak.

2016'nın eylül ayındaki olağanüstü kongrede, FIFA'nın 4 yıl men cezası verdiği Michel Platini'nin yerine başkan seçilen Aleksander Ceferin'in, bu kez rakibi olmayacak.

51 yaşındaki Sloven yönetici, önceki seçimde Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag'ı geçerek başkan seçilmişti.