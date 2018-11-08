THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin seçimde tek aday

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2019'un şubat ayında yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.

08 Kasım 2018 Perşembe 21:56
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin seçimde tek aday

UEFA Başkanı Ceferin, 2019'un şubat ayında yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat 2019'da İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek 43. Olağan UEFA Kongresi'nde tek başkan adayı çıkacak.

2016'nın eylül ayındaki olağanüstü kongrede, FIFA'nın 4 yıl men cezası verdiği Michel Platini'nin yerine başkan seçilen Aleksander Ceferin'in, bu kez rakibi olmayacak.

51 yaşındaki Sloven yönetici, önceki seçimde Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag'ı geçerek başkan seçilmişti.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 21:56
  1. ceferin
  2. uefa
  3. seçim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunan bakanın açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert cevap
    1. Yunan bakanın açıklamalarına Dışişleri..
    2. Anderlecht'in hocası: Tesadüf olamaz...
    3. Beşiktaş'ta Lens şoku!
    4. E-Devlet'te 2 yeni hizmet
    5. Kahramanmaraş'ta şaşırtan olay! Akraba..
    6. İsveç sınır kontrolünü 3 ay uzattığını..
    7. Kadıköy'de duygu seli!
    8. Kayıp Evrim'in tutuklu bulunan annesi..
    9. Günok zirveyi gördü!
    10. Türkiye'den Yunanistan'a sert cevap!
    11. Devlet Bahçeli'den PKK'lı..
    12. "Ekonomi bozuk" denilerek maaşları..
    13. Rusya yeni 'stratejik silah' için ilk..
    14. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin..
    15. 15 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı..
    16. Albayrak Bursa’da bir dizi ziyaret..
    17. Terör örgütü yanlısı bir kişi tutuklandı
    18. Mathieu Valbuena kendine geldi
    19. Katil İsrail askerleri 1 Filistinliyi..
    20. BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması!
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden