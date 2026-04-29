UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
Avrupa futbolunun iki numaralı kupasında yarı final heyecanı yaşanacak. Portekiz ekibi Braga, Alman temsilcisi Freiburg'u konuk edecek, İngiliz ekipleri Nottingham Forest ile Aston Villa karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Portekiz ekibi Braga, TSİ 22.00'de Alman temsilcisi Freiburg'u konuk edecek.
Diğer eşleşmede İngiliz ekipleri Nottingham Forest ile Aston Villa, aynı saatte karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmaların rövanşları, gelecek hafta 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.