  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap ülkesi sürpriz detayları paylaştı! BAE ile Türkiye anlaştı

Irak Kürt bölgesel yönetimi açıkladı! PKK fakirlerin...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten acı haber! Maalesef duyurdu

27 Nisan 1998: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hapis Cezasına Çarptırılması

27.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten 'hırsızlık' itirafı! Kılıçdaroğlu'nu savunayım derken kendisini açık etti

Büyük vurgun: 2,8 milyon dolarlık NFT çalındı!

Siyonist Harari'den alçak açıklama: Bu teknolojiye sahibiz, insanlar artık hacklenebilir hayvanlardır

Değiştirmek için kolları sıvadı! İşte Elon Musk'ın Twitter'a getireceği 4 yenilik

Uygulanmaya başlandı! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra bir ilk
Spor UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda yarı final heyecanı yarın başlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 11:29:00 -
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı finalin ilk ayağındaki maçlar yarın yapılacak.

Rövanş karşılaşmalarının 5 Mayıs'ta oynanacağı turnuvada kupanın sahibi, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'ndaki final maçıyla belli olacak.

TSİ 22.00'de başlayacak yarı final maçlarının programı şöyle:

Leipzig (Almanya) - Rangers (İskoçya)

West Ham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay