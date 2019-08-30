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UEFA Avrupa Ligi’nde Türk takımlarının grupları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş K Grubu’nda Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile, Başakşehir J Grubu’nda Roma Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger AC ile, Trabzonspor ise C Grubu’nda Basel, Krasnodar ve Getafe eşleşti.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:01
UEFA Avrupa Ligi’nde Türk takımlarının grupları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş K Grubu’nda Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile, Başakşehir J Grubu’nda Roma Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger AC ile, Trabzonspor ise C Grubu’nda Basel, Krasnodar ve Getafe eşleşti.


UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar kura çekimi Monaco’da gerçekleşti. 48 takımın yer aldığı kura çekiminde Türk takımları Beşiktaş 1. torbada, Başakşehir 3. torbada ve Trabzonspor 4. torbada yer aldı. Avrupa Ligi’nde grup müsabakaları 19 Eylül’de başlayacak ve 12 Aralık’taki son maçlarla tamamlanacak.


Kura sonucunda Beşiktaş K Grubu’nda Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile, Başakşehir J Grubu’nda Roma Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger AC ile, Trabzonspor ise C Grubu’nda Basel, Krasnodar ve Getafe eşleşti.



Final 27 Mayıs 2020’de Polonya’da


Son 32 turu 20-27 Şubat, son 16 turu 12-20 Mart, çeyrek final 9-16 Nisan ve yarı final 30 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. UEFA Avrupa Ligi’nde final organizasyonu ise 27 Mayıs 2020’de Polonya’nın Gdansk şehrinde yapılacak.


Kura çekimi sonucunda UEFA Avrupa Ligi’nde oluşan gruplar ise şöyle:



A Grubu:Sevilla, Apoel, Karabağ, F91 Dudelange


B Grubu: Dinamo Kiev, Kopenhag, Malmö, Lugano


C Grubu: Basel, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor


D Grubu: Sporting Lizbon, PSV Eindhoven, Rosenborg, LASK Linz


E Grubu: Lazio, Celtic, Rennes, CFR Cluj


F Grubu: Arsenal, Eintracht Frankfurt, Standard Liege, Vitoria Guimaraes


G Grubu: Porto, Young Boys, Feyenoord, Glasgow Rangers


H Grubu: CSKA Moskova, Ludogorets Razgrad, Espanyol, Ferencvaros


I Grubu: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne, FC Oleksandriya


J Grubu: Roma, Borussia Mönchengladbach, Medipol Başakşehir, Wolfsberger AC


K Grubu: Beşiktaş, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava


L Grubu: Manchester United, Astana, Partizan, AZ Alkmaar

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:01
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